Беременная Анна Хилькевич схватилась за живот и закричала во время съёмок программы "Утро. ТНТ"

Беременная Звезда "Универа" Анна Хилькевич переполошила соведущих и съёмочную площадку стонами боли.
Анна Хилькевич подшутила на своим соведущим Анатолием Цоем во время съёмок программы "Утро. ТНТ". Она схватилась за живот и начала кричать и стонать.
Анатолий подбежал к коллеге и попытался ей чем-нибудь помочь. Он в ужасе оглядывался по сторонам и звал на помощь.
Позже Цой признался, что не на шутку испугался.
"Я подумал, что прямо сейчас буду роды принимать. Это хороший пранк, я поверил", — объяснил артист.
Ранее беременная актриса Лиза Арзамасова показала округлившийся живот.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.