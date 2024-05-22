Беременная Анна Хилькевич схватилась за живот и закричала во время съёмок программы "Утро. ТНТ"

Анна Хилькевич сымитировала схватки на съёмочной площадке

Беременная Звезда "Универа" Анна Хилькевич переполошила соведущих и съёмочную площадку стонами боли.

Фото: https://vk.com/khilkevich.public by ВК-аккаунт Анны Хилькевич is licensed under public doman

Анна Хилькевич подшутила на своим соведущим Анатолием Цоем во время съёмок программы "Утро. ТНТ". Она схватилась за живот и начала кричать и стонать.

Анатолий подбежал к коллеге и попытался ей чем-нибудь помочь. Он в ужасе оглядывался по сторонам и звал на помощь.

Позже Цой признался, что не на шутку испугался.

"Я подумал, что прямо сейчас буду роды принимать. Это хороший пранк, я поверил", — объяснил артист.

Ранее беременная актриса Лиза Арзамасова показала округлившийся живот.