"Это вообще нормально?": шоумен Солнцев отругал жену из-за новорождённого сына

Жена шоумена Гогена Солнцева Полина Давыдова предпочитает оставлять новорождённого малыша на балконе вместо прогулок на улице. Об этом рассказал сам артист в своем блоге, пожаловавшись на супругу.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Гогена Солнцева is licensed under public domain