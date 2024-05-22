"Это вообще нормально?": шоумен Солнцев отругал жену из-за новорождённого сына

Жена шоумена Гогена Солнцева Полина Давыдова предпочитает оставлять новорождённого малыша на балконе вместо прогулок на улице. Об этом рассказал сам артист в своем блоге, пожаловавшись на супругу.
Он отметил, что буквально заставил возлюбленную выйти с ребёнком на улицу.
"А то Полина все время на балкон коляску выставляла, чтоб Ваня свежим воздухом дышал. Солнышко на улице, погодка замечательная. Первая теплая прогулка у малого предстоит. Вообще, многие ли прогулку с малышами по улице заменяют отстойником на балконе? Это вообще нормально?" — поинтересовался у подписчиков Солнцев.
При этом поклонники шоумена отметили, что он может самостоятельно взять малыша на улицу и подышать свежим воздухом. Помимо этого, они посоветовали ему отправить жену в салон красоты, чтобы она смогла привести себя в порядок.
Гоген Солнцев сообщил о рождении сына 28 февраля. Мальчика решили назвать Иваном.
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