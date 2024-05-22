"Это вообще нормально?": шоумен Солнцев отругал жену из-за новорождённого сына

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Жена Гогена Солнцева отказывается выходить на прогулку с новорождённым малышом

Шоу-бизнес

Жена шоумена Гогена Солнцева Полина Давыдова предпочитает оставлять новорождённого малыша на балконе вместо прогулок на улице. Об этом рассказал сам артист в своем блоге, пожаловавшись на супругу.

Жена Гогена Солнцева отказывается выходить на прогулку с новорождённым малышом
Фото: instagram.com by личный аккаунт Гогена Солнцева is licensed under public domain

Он отметил, что буквально заставил возлюбленную выйти с ребёнком на улицу.

"А то Полина все время на балкон коляску выставляла, чтоб Ваня свежим воздухом дышал. Солнышко на улице, погодка замечательная. Первая теплая прогулка у малого предстоит. Вообще, многие ли прогулку с малышами по улице заменяют отстойником на балконе? Это вообще нормально?" — поинтересовался у подписчиков Солнцев.

При этом поклонники шоумена отметили, что он может самостоятельно взять малыша на улицу и подышать свежим воздухом. Помимо этого, они посоветовали ему отправить жену в салон красоты, чтобы она смогла привести себя в порядок.

Гоген Солнцев сообщил о рождении сына 28 февраля. Мальчика решили назвать Иваном.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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