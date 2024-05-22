Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самая дорогая клубника, которая отличается не только вкусом и арома
Эксперты ответили, как кошки узнают, где их хозяин
Готовим ореховое печенье-сэндвич
Жена Гогена Солнцева отказывается выходить на прогулку с новорождённым малышом
В 2031 году в космос запустят два ультрафиолетовых телескопа для изучения Солнца
Синоптик Киктёв рассказал, каким будет лето-2024
СВО обнажила "двойную личину" рынка страхования
5 вызывающих неловкость сцен в "Постучись в мою дверь в Москве"
Аренда жилья подорожала в среднем по России на 32%
Ксения Собчак оценила жалобу Сары Джессики Паркер на худобу: удивительная женская природа

Собчак удивили слова Сары Джессики Паркер, которая недовольна своей фигурой

0:46
Шоу-бизнес

Ксения Собчак прокомментировала признание Сары Джессики Паркер о том, что она не может набрать вес.

Собчак удивили слова Сары Джессики Паркер, которая недовольна своей фигурой
Фото: https://www.instagram.com/sarahjessicaparker by Инстаграм Сары Джессики Паркер is licensed under public doman

Собчак привела слова звезды сериала "Секс в большом городе", которая пожаловалась на то, что остаётся всегда худой. Актриса заявила, что ей не нравится её худоба, однако ничего с ней поделать не может из-за генетических особенностей. Паркер отметила, что несёт свой крест.

Такие заявления позабавили Собчак.

"Вот всё-таки удивительная женская природа, как говорится, "кудрявые волосы — выпрямить, прямые — завить", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Ранее Ксению Собчак восхитило то, как выглядит 61-летняя актриса Деми Мур.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Готовы целоваться и обниматься целый день: эти породы собак официально несут звание самых ласковых

Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.

Кинологи назвали самые ласковые породы собак
Этот совет изменит цвет гортензии
Чем поливать гортензию, чтобы она изменила свой цвет
Ксения Собчак оценила фото юной актрисы Анны Пересильд: "Хотела бы я такой выпускной"
Названы самые преданные породы собак: надежные товарищи и верные друзья
"Оперативная линия": если будет команда, то БПЛА США собьют над морем Олег Володин "Нехорошее лето Киева". Такер Карлсон поговорил с основателем ЧВК Blackwater Дмитрий Плотников Союзники, которых США защищают от МУС, не имеют права выйти из-под опеки Любовь Степушова
Верка Сердючка рассчитывает на возвращение в Россию
Когда лучше поливать огурцы и помидоры: утром или вечером
Не узнать: Бьянка потрясла сеть своим преображением после потери 32 кг
Не узнать: Бьянка потрясла сеть своим преображением после потери 32 кг
Последние материалы
Готовим ореховое печенье-сэндвич
Жена Гогена Солнцева отказывается выходить на прогулку с новорождённым малышом
Собчак удивили слова Сары Джессики Паркер, которая недовольна своей фигурой
В 2031 году в космос запустят два ультрафиолетовых телескопа для изучения Солнца
Австрия может остаться без выгодного импорта газа из России
Синоптик Киктёв рассказал, каким будет лето-2024
СВО обнажила "двойную личину" рынка страхования
5 вызывающих неловкость сцен в "Постучись в мою дверь в Москве"
Аренда жилья подорожала в среднем по России на 32%
На сцене театра "Маска" покажут "Скупого" с Леонидом Якубовичем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников