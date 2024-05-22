Ксения Собчак оценила жалобу Сары Джессики Паркер на худобу: удивительная женская природа

Собчак удивили слова Сары Джессики Паркер, которая недовольна своей фигурой

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак прокомментировала признание Сары Джессики Паркер о том, что она не может набрать вес.

Фото: https://www.instagram.com/sarahjessicaparker by Инстаграм Сары Джессики Паркер is licensed under public doman

Собчак привела слова звезды сериала "Секс в большом городе", которая пожаловалась на то, что остаётся всегда худой. Актриса заявила, что ей не нравится её худоба, однако ничего с ней поделать не может из-за генетических особенностей. Паркер отметила, что несёт свой крест.

Такие заявления позабавили Собчак.

"Вот всё-таки удивительная женская природа, как говорится, "кудрявые волосы — выпрямить, прямые — завить", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Ранее Ксению Собчак восхитило то, как выглядит 61-летняя актриса Деми Мур.