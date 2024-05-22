Беременная актриса Лиза Арзамасова с заметным животом сфотографировалась с трёхлетним сыном

Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова, находящаяся на большом сроке беременности, опубликовала случайное фото с трёхлетним сыном.
Лиза Арзамасова разместила в "Инстаграм"* фото, которое, по её словам, было снято в тайне от неё. На снимке актриса разговаривает по телефону, а рядом сидит её супер фотогеничный сын Лев, который на всех снимках получается превосходно.
Заметно, что живот у Арзамасовой существенно увеличился.
"Люблю такие "непричёсанные", подсмотренные снимки", — написала звезда театра и кино под фото.
Ранее сообщалось, что сын Арзамасовой и Ильи Авербуха разгромил кухню в процессе приготовления десерта.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.