Беременная актриса Лиза Арзамасова с заметным животом сфотографировалась с трёхлетним сыном

Актриса Лиза Арзамасова показала округлившийся живот

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова, находящаяся на большом сроке беременности, опубликовала случайное фото с трёхлетним сыном.

Фото: https://www.instagram.com/liza_arzamasova by Инстаграм Лизы Арзамасовой is licensed under public doman

Лиза Арзамасова разместила в "Инстаграм"* фото, которое, по её словам, было снято в тайне от неё. На снимке актриса разговаривает по телефону, а рядом сидит её супер фотогеничный сын Лев, который на всех снимках получается превосходно.

Заметно, что живот у Арзамасовой существенно увеличился.

"Люблю такие "непричёсанные", подсмотренные снимки", — написала звезда театра и кино под фото.

Ранее сообщалось, что сын Арзамасовой и Ильи Авербуха разгромил кухню в процессе приготовления десерта.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской