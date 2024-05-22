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Беременная актриса Лиза Арзамасова с заметным животом сфотографировалась с трёхлетним сыном

Актриса Лиза Арзамасова показала округлившийся живот

0:53
Шоу-бизнес

Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова, находящаяся на большом сроке беременности, опубликовала случайное фото с трёхлетним сыном.

Актриса Лиза Арзамасова показала округлившийся живот
Фото: https://www.instagram.com/liza_arzamasova by Инстаграм Лизы Арзамасовой is licensed under public doman

Лиза Арзамасова разместила в "Инстаграм"* фото, которое, по её словам, было снято в тайне от неё. На снимке актриса разговаривает по телефону, а рядом сидит её супер фотогеничный сын Лев, который на всех снимках получается превосходно.

Заметно, что живот у Арзамасовой существенно увеличился.

"Люблю такие "непричёсанные", подсмотренные снимки", — написала звезда театра и кино под фото.

Ранее сообщалось, что сын Арзамасовой и Ильи Авербуха разгромил кухню в процессе приготовления десерта.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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