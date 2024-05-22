Владимир Пресняков обратился к сыну от Кристины Орбакайте: "Я не идеальный отец"

Владимир Пресняков поздравил сына Никиту с 33-летием

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Владимир Пресняков написал трогательный пост в честь дня рождения старшего сына от Кристины Орбакайте Никиты Преснякова.

Фото: https://www.instagram.com/presnyakovvladimir by Инстаграм Никиты Преснякова is licensed under public doman

Пресняков рассказал, что его старшему наследнику исполнилось 33 года. Он признался, что хочет подарить сыну всю свою любовь.

"Знаешь, наверняка, я не идеальный отец, но у меня точно офигенно крутой — самый старший мой сын! Очень тебя люблю! С днём рождения!" — написал музыкант в "Инстаграме"* под фото с сыном.

Ранее Кристина Орбакайте поздравила сына с днём рождения.

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