Владимир Пресняков обратился к сыну от Кристины Орбакайте: "Я не идеальный отец"

Певец Владимир Пресняков написал трогательный пост в честь дня рождения старшего сына от Кристины Орбакайте Никиты Преснякова.
Пресняков рассказал, что его старшему наследнику исполнилось 33 года. Он признался, что хочет подарить сыну всю свою любовь.
"Знаешь, наверняка, я не идеальный отец, но у меня точно офигенно крутой — самый старший мой сын! Очень тебя люблю! С днём рождения!" — написал музыкант в "Инстаграме"* под фото с сыном.
Ранее Кристина Орбакайте поздравила сына с днём рождения.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.