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"Состояние оценивается в 1,2 млрд долларов": стало известно, с кем встречается внучка Софии Ротару

Внучка Софии Ротару закрутила роман с наследником одной из богатейших семей США

1:02
Шоу-бизнес

Внучка советской певицы Софии Ротару София Евдокименко встречается с американцем Максом Лернером — наследником одной из богатейших семей США.

Внучка Софии Ротару закрутила роман с наследником одной из богатейших семей США
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Софии Евдокименко в Инстаграм is licensed under public domain

Не так давно София выложила в своем блоге фото с новым возлюбленным, поздравив его с днём рождения. Известно, что мужчина не ведет публичный образ жизни, а его блог закрыт от посторонних глаз.

Как пишут журналисты, Макс окончил престижный университет по специальности "Международное дело", занимался футболом, а сейчас живет и работает в Нью-Йорке. При этом состояние его семьи за последний год оценивается в 1,2 млрд долларов.

До знакомства с Лернером София Евдокименко встречалась с украинским бизнесменом Денисом Ждановым, с которым даже планировала обручиться. Однако спустя какое-то время их совместные фото пропали из блога девушки.

Ранее Ксения Собчак предстала в элегантном наряде на Каннском кинофестивале.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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