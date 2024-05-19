Тимур Батрутдинов рассказал, что происходит в его отношениях с Бузовой

Тимур Батрудинов высказался о романе с Ольгой Бузовой: "У нас химия"

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юморист Тимур Батрудинов в "Шоу Воли" на ТНТ прокомментировал слухи о романе с певицей Ольгой Бузовой. Он отметил, что между ними особая связь.

Фото: youtube.com by канал Ольга Бузова is licensed under public domain

Высказаться о своих взаимоотношениях с известной исполнительницей комик решил в честь ее 20-летия на телевидении. К тому же не так давно его друг Гарик Харламов заявил, что между ними что-то да было.

"Кто не знал — у нас с Олей химия, до физики мы пока не дошли. Но флиртовать друг с другом мы начали с самого знакомства. У нас ментальная связь", — высказался Батрудинов.

Недавно и сама Ольга Бузова рассказала, что романа между ними не случилось из-за "затянувшейся дружбы".

Ранее Надежда Кадышева появилась на публике после новостей о раке.