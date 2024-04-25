Галкин* безуспешно пытается избавиться от статуса иностранного агента

Максим Галкин* просит суд убрать его из списка иноагентов

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) подал кассационную жалобу в суд на отказ исключить его из списка иностранных агентов. Об этом сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Фото: youtube.com by канал А поговорить? is licensed under public domain

В тексте утверждается, что по гражданскому административному делу Галкина М. А. подана кассационная жалоба.

12 марта появилась информация, что Мосгорсуд отказался менять решение Замоскворецкого суда по поводу отказа исключить комиков Максима Галкина и Семена Слепакова* (признан иноагентом на территории РФ) из реестра иноагентов.

Максим Галкин покинул Россию после начала СВО вместе с семьей. С детьми и супругой, певицей Аллой Пугачевой комик проживает в Израиле.

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