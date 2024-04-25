Певца Юрия Лозу возмутил ремонт дороги у его дома: плиты должны быть расписаны под хохлому

Певец Юрий Лоза объяснил, почему считает ремонт дороги у своего дома нецелесообразным.
Автор и исполнитель хита "Плот" разместил в ВК-аккаунте фото ремонта дороги перед его домом.
Он отметил, что из-за замены бардюра разворотили хорошее дорожное покрытие.
"Износ асфальтового покрытия нулевой. Да и выдранные плиты были в идеальном состоянии, чтобы новые выглядели лучше, они должны быть расписаны под хохлому", — написал артист под фото.
Лоза рассказал, что ремонт дороги доставил жителям много неудобств. Он предположил, что гастарбайтеры нужны в Москве, чтобы создавать видимость дела.
Ранее Юрий Лоза заступился за певца Александра Серова, с концерта которого якобы ушли зрители.
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