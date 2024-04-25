Люся Чеботина шокировала появлением на светском мероприятии в наряде за десятки миллионов рублей

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Люся Чеботина появилась на гала-ужине премии "МУЗ-ТВ" в украшениях за 20 млн рублей

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Шоу-бизнес

Популярная российская певица Люся Чеботина во время гала-ужина премии "МУЗ-ТВ" похвасталась украшением, стоимость которого оценивается в 20 млн рублей. Об этом пишет "КП".

Люся Чеботина появилась на гала-ужине премии "МУЗ-ТВ" в украшениях за 20 млн рублей
Фото: youtube.com by канал Люся Чеботина is licensed under public domain

Для выхода на мероприятие она выбрала топ и юбку в стиле американской певицы Дженнифер Лопес. Журналисты обратили внимание на "пуссеты" исполнительницы, так как стоимость такого украшения варьируется от 150 до 220 тысяч долларов (до 20,5 млн рублей).

Пуссеты, как пояснила изданию ювелир Дина Джафарова, это статусное украшение, которое идеально подходит для сцены. Их можно носить и в обычной жизни, так как они универсальны и подходят к любому образу.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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