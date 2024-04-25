Актёр Иван Охлобыстин показал красавицу-жену в честь её дня рождения: "Любовь моя"

Иван Охлобыстин поздравил жену с днём рождения

Звезда сериала "Интерны" Иван Охлобыстин показал необчное фото жены в честь дня рождения супруги.

Фото: https://t.me/Ohlobistin by Телеграм-канал Ивана Охлобыстина is licensed under public domain

Охлобыстин опубликовал в своём Telegram-канале чёрно-белую фотографию жены, актрисы Оксаны Арбузовой, которой 24 апреля исполнился 51 год.

"С днём рождения, любовь моя", — подписал снимок артист.

У Охлобыстина шестеро детей. Он 28 лет состоит в браке. У семейной пары подрастают двое внуков — мальчик Антоний и девочка Ева.

Ранее Иван Охлобыстин рассказал о своей огромной любви к внукам.