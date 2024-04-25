Прошлое не отпускает: что сейчас происходит в отношениях Брэда Питта и Анджелиной Джоли

Голливудская актриса Анджелина Джоли оказывает негативное влияние на личную жизнь бывшего мужа, актера Брэда Питта. Об этом пишет Daily Mail.
Близкий к знаменитостям источник сообщил, что Брэд Питт как может пытается разорвать связи с экс-супругой, так как она не дает ему с новой возлюбленной "двигаться вперед".
По словам инсайдера, если бы все зависело только от голливудского актера, то давно бы уже было закончено.
Актер несмотря на свое желание развивать отношения с избранницей не может полноценно этого сделать, так как "формально женат на матери своих детей". При этом с большинством своих наследников ему удается поддерживать теплое общение.
Анджелина Джоли и Брэд Питт воспитывают шестерых детей.
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