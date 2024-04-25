Прошлое не отпускает: что сейчас происходит в отношениях Брэда Питта и Анджелиной Джоли

Анджелина Джоли не давала Брэду Питту встречаться с Инес де Рамон

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Голливудская актриса Анджелина Джоли оказывает негативное влияние на личную жизнь бывшего мужа, актера Брэда Питта. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: youtube.com by канал WSJ. Style is licensed under public domain

Близкий к знаменитостям источник сообщил, что Брэд Питт как может пытается разорвать связи с экс-супругой, так как она не дает ему с новой возлюбленной "двигаться вперед".

По словам инсайдера, если бы все зависело только от голливудского актера, то давно бы уже было закончено.

Актер несмотря на свое желание развивать отношения с избранницей не может полноценно этого сделать, так как "формально женат на матери своих детей". При этом с большинством своих наследников ему удается поддерживать теплое общение.

Анджелина Джоли и Брэд Питт воспитывают шестерых детей.

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