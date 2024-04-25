50-летняя Юлия Высоцкая показала крупным планом, как выглядит без косметики и фильтров

Российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая в своем блоге продемонстрировала, как выглядит без макияжа и укладки. Таким образом она поддержала тренд на естественность.
Звезда сфотографировалась в фиолетовом свитшоте и бейсболке, а также в очках с прозрачными линзами.
Поклонники принялись внимательно рассматривать актрису без макияжа и отметили, что несмотря на морщины вокруг глаз и на подбородке, она выглядит потрясающе.
Юлия Высоцкая на протяжении 25 лет счастлива в браке с режиссером Андреем Кончаловским.
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