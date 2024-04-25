Стало известно о серьезном заболевании Александра Маслякова, из-за которого он ушел из КВН

Телеведущий Александр Масляков-старший проходит поддерживающее лечение на фоне неоперабельной опухоли в легких. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Авторы канала утверждают, что именно проблемы со здоровьем вынудили знаменитость покинуть пост ведущего КВН. Новообразование медики обнаружили у Маслякова еще в 2022 году после того, как он перенес коронавирус.
В настоящее время Масляков-старший, которому 82 года, все чаще стал жаловаться на самочувствие.
В апреле в СМИ появилась информация, что постоянным ведущим КВН станет шоумен Дмитрий Хрусталев, якобы именно его кандидатуру одобрили. Но позднее Александр Масляков-младший заявил, что отец остается в проекте.
Ранее принцесса Кейт Миддлтон получила Орден Кавалера Почета от короля Великобритании.
Страны Евросоюза вновь наращивают импорт удобрений из России. Под разговоры о том, какая это "вредная" продукция и пора поставить ей заслон.