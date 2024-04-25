Стало известно о серьезном заболевании Александра Маслякова, из-за которого он ушел из КВН

Mash: Масляков-старший покидает КВН из-за неоперабельной опухоли в легких

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Александр Масляков-старший проходит поддерживающее лечение на фоне неоперабельной опухоли в легких. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Фото: youtube.com by канал Официальный канал КВН is licensed under public domain

Авторы канала утверждают, что именно проблемы со здоровьем вынудили знаменитость покинуть пост ведущего КВН. Новообразование медики обнаружили у Маслякова еще в 2022 году после того, как он перенес коронавирус.

В настоящее время Масляков-старший, которому 82 года, все чаще стал жаловаться на самочувствие.

В апреле в СМИ появилась информация, что постоянным ведущим КВН станет шоумен Дмитрий Хрусталев, якобы именно его кандидатуру одобрили. Но позднее Александр Масляков-младший заявил, что отец остается в проекте.

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