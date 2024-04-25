Певец Филипп Киркоров объяснил, для чего прибегает к пластической хирургии

Филипп Киркоров помечтал о крепком здоровье

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Филипп Киркоров высказался о состоянии своего здоровья.

Фото: https://vk.com/official_kirkorov by ВК-аккаунт Филиппа Киркорова is licensed under public domain

Король российской эстрады объяснил, что прибегает к пластической хирургии с целью сохранять "товарный вид".

57-летний артист признался, что мечтает о крепком здоровье.

"Сейчас просыпаешься и думаешь: солнышко светит, ничего не болит, колени не скрипят, поясница не отваливается. Слава богу", — разоткровенничался с журналистами артист на гала-ужине премии "МУЗ-ТВ.

Ранее певец Прохор Шаляпин рассказал, почему Филипп Киркоров вызывает у него зависть.