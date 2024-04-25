Певец Филипп Киркоров объяснил, для чего прибегает к пластической хирургии

Филипп Киркоров высказался о состоянии своего здоровья.
Король российской эстрады объяснил, что прибегает к пластической хирургии с целью сохранять "товарный вид".
57-летний артист признался, что мечтает о крепком здоровье.
"Сейчас просыпаешься и думаешь: солнышко светит, ничего не болит, колени не скрипят, поясница не отваливается. Слава богу", — разоткровенничался с журналистами артист на гала-ужине премии "МУЗ-ТВ.
Ранее певец Прохор Шаляпин рассказал, почему Филипп Киркоров вызывает у него зависть.
Если ваша рассада томатов имеет тонкие стебли и светлые листья вместо ярко-зелёных, попробуйте эти подкормки.