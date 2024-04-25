Звезда шансона Стас Михайлов рассказал, благодаря кому Алла Пугачёва обрела популярность

Михайлов напомнил, что Пугачёву сделали популярной её российские поклонники

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец Стас Михайлов во время пресс-конференции напомнил, что советская певица Алла Пугачёва стала популярной благодаря российским слушателям.

Фото: youtube.com by канал Алла Пугачева is licensed under public domain

Михайлов подчеркнул, что в массе своей люди ориентируются на поведение артистов.

"Меня она может не любить, но людей — нельзя: они её сделали Аллой Пугачёвой. Аллу Пугачёву сделала Россия", — заключил он.

В марте Алла Пугачёва в жёсткой форме ответила на критику Михайлова по поводу своей эмиграции. Она заявила, что "нормальные люди не собираются возвращаться".

Алла Пугачева уехала из России после начала СВО вслед за своим мужем, комиком Максимом Галкиным*, которого в стране признали иноагентом. Вместе с детьми они проживают в Израиле.

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