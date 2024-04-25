Юлианна Караулова приоткрыла завесу тайны о страшном косметическом фейле

На гала-ужине телеканала МУЗ-ТВ в Москве певица и телеведущая Юлианна Караулова призналась журналистам, что сожалеет о популярной косметологической процедуре.
36-летняя знаменитость увеличила губы после рождения ребенка, но осталась недовольна результатом из-за чрезмерного количества ботокса, введенного в губы. Впоследствии, когда препарат вышел, она описывала свою внешность как неуютную.
В ноябре 2023 года она также решила заработать миллион рублей на продаже своих старых вещей.
Существует обширное разнообразие пород собак в мире.