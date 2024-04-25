Яна Рудковская высказалась о смерти скандального блогера Лены Миро: "Карма настигла"

Продюсер Яна Рудковская, которой блогер Лена Миро сильно досаждала, высказалась о смерти "королевы сплетен".
Рудковская считает, что Лена Миро поплатилась за свои некрасивые поступки.
Продюсер Димы Билана напомнила, что Миро "маниакально" преследовала её и её детей. Она отметила, что блогер жила в негативе, так как её "проклинали" люди, которых она критиковала в своих публикациях.
"Есть такое выражение — "карма настигла", означает, что человек рано или поздно будет держать ответ за всё, что совершил в своей жизни", — выразила своё мнение Яна.
Рудковская считает, что переезд блогера в США связан с тем, что её ждало не одно уголовное дело на родине.
Ранее Виктория Боня прокомментировала новость о смерти Лены Миро и заверила, что она вовсе не злорадствует по поводу гибели женщины, которая поливала её грязью.
Страны Евросоюза вновь наращивают импорт удобрений из России. Под разговоры о том, какая это "вредная" продукция и пора поставить ей заслон.