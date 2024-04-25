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Яна Рудковская высказалась о смерти скандального блогера Лены Миро: "Карма настигла"

Яна Рудковская прокомментировала новость о смерти блогера Лены Миро

0:57
Шоу-бизнес

Продюсер Яна Рудковская, которой блогер Лена Миро сильно досаждала, высказалась о смерти "королевы сплетен".

Яна Рудковская прокомментировала новость о смерти блогера Лены Миро
Фото: https://vk.com/lena.miro by ВК-аккаунт Лены Миро is licensed under public domain

Рудковская считает, что Лена Миро поплатилась за свои некрасивые поступки.

Продюсер Димы Билана напомнила, что Миро "маниакально" преследовала её и её детей. Она отметила, что блогер жила в негативе, так как её "проклинали" люди, которых она критиковала в своих публикациях.

"Есть такое выражение — "карма настигла", означает, что человек рано или поздно будет держать ответ за всё, что совершил в своей жизни", — выразила своё мнение Яна.

Рудковская считает, что переезд блогера в США связан с тем, что её ждало не одно уголовное дело на родине.

Ранее Виктория Боня прокомментировала новость о смерти Лены Миро и заверила, что она вовсе не злорадствует по поводу гибели женщины, которая поливала её грязью.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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