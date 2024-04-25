Сын Оксаны Самойловой решил жениться на метери, бросив возлюбленную по имени Полина

Сын Оксаны Самойловой заявил о желании жениться

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Наследник блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана Давид расстался с возлюбленной ради любви к матери.

Фото: https://vk.com/samoylovaoxxana by ВК-аккаунт Оксаны Самойловой is licensed under public domain

Оксана Самойлова опубликовала видео, на котором её четырёхлетний сын Давид заявил, что решил жениться на девочке по имени Полина.

Супруга Джигана быстро отговорила сына от необдуманного поступка. Она напомнила мальчику, что он мечтал жениться на ней.

"А как же мамочка? Ты же хотел на мне жениться вообще-то. Ты что, забыл?" — выразила своё возмущение Самойлова.

Блогер поинтресовалась у наследника, кто красивее Полина или мама. Мальчик отдал предпочтение родителнице.

"У меня будет свадьба", — подписала кадры Оксана.