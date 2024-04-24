Жители Башкирии шокированы концертом певца Шамана: "Получается совсем не патриотично"

Концерт певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Шаман, произвёл фурор в столице Башкинии.
Выступление Ярослава Дронова вызвало острый интерес со стороны жителей республики. Поклонники артиста активно обменивались впечатлениями от шоу-программы исполнителя хита "Я русский".
Ранее сообщалось, что входит в райдер певца Шамана.
Некоторых смутили цены на билеты, которые "кусались".
"Очень много разных людей и большие цены, дешёвых билетов не осталось, только те, что за 7000 рублей, футболки по 4000 рублей. Получается совсем не патриотично. Я знаю бабушек, которые половину пенсии отдали, чтобы его послушать", — цитирует слова зрителя Григория Маркелова mkset.ru.
Публика отмечала организационные недостатки выступления, однако признавали, что Дронову удалось погрузить зрителей в состояние, похожее на гипноз.
Были и те, кого концерт Шамана разочаровал. Поклонники певца обращали внимание на пышную рекламу мероприятия и обманутые ожидания.
"Шаман как Шаман, пел, танцевал, всплакнул. Он просто зажёгся в нужное время и с хорошими песнями, люди его полюбили", — поделился своим впечатлением зритель Григорий Яркелов.
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