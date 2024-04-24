Жители Башкирии шокированы концертом певца Шамана: "Получается совсем не патриотично"

Жители Башкирии поделились эмоциями от концерта певца Шамана: "Он просто зажёгся"

1:25 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Концерт певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Шаман, произвёл фурор в столице Башкинии.

Фото: https://vk.com/shaman_me by ВК-аккаунт певца Шамана is licensed under public domain

Выступление Ярослава Дронова вызвало острый интерес со стороны жителей республики. Поклонники артиста активно обменивались впечатлениями от шоу-программы исполнителя хита "Я русский".

Ранее сообщалось, что входит в райдер певца Шамана.

Некоторых смутили цены на билеты, которые "кусались".

"Очень много разных людей и большие цены, дешёвых билетов не осталось, только те, что за 7000 рублей, футболки по 4000 рублей. Получается совсем не патриотично. Я знаю бабушек, которые половину пенсии отдали, чтобы его послушать", — цитирует слова зрителя Григория Маркелова mkset.ru.

Публика отмечала организационные недостатки выступления, однако признавали, что Дронову удалось погрузить зрителей в состояние, похожее на гипноз.

Были и те, кого концерт Шамана разочаровал. Поклонники певца обращали внимание на пышную рекламу мероприятия и обманутые ожидания.

"Шаман как Шаман, пел, танцевал, всплакнул. Он просто зажёгся в нужное время и с хорошими песнями, люди его полюбили", — поделился своим впечатлением зритель Григорий Яркелов.