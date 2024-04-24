Виктория Боня высказлась о смерти блогера Лены Миро: "У меня нет злорадства"

Виктория Боня отреагировала на новость о смерти блогера Лены Миро

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезду "Дома-2" Викторию Боню заинтересовала новость о кончине блогера Лены Миро, которая специализировалась на разоблачении звёзд.

Фото: https://vk.com/victoriabonya by ВК-аккаунт Виктории Бони is licensed under public domain

Виктория Боня записала видео, сидя в салоне автомобиля. Знаменитость вспомнила, что Лена Миро писала "гадости" о ней и её семье.

Новость о кончине блогера заставила Боню вспомнить прошлое.

"У меня нет злорадства", — заверила звезда телестройки.

Боня отметила, что человек, который позволяет себе такие резкие высказывания, выдаёт негатив, который сидит у него внутри.

Ранее сообщалось, что блогер Лена Миро умерла в США после ДТП.