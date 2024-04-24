Виктория Боня высказлась о смерти блогера Лены Миро: "У меня нет злорадства"

Звезду "Дома-2" Викторию Боню заинтересовала новость о кончине блогера Лены Миро, которая специализировалась на разоблачении звёзд.
Виктория Боня записала видео, сидя в салоне автомобиля. Знаменитость вспомнила, что Лена Миро писала "гадости" о ней и её семье.
Новость о кончине блогера заставила Боню вспомнить прошлое.
"У меня нет злорадства", — заверила звезда телестройки.
Боня отметила, что человек, который позволяет себе такие резкие высказывания, выдаёт негатив, который сидит у него внутри.
Ранее сообщалось, что блогер Лена Миро умерла в США после ДТП.
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