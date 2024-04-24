Алёна Водонаева прокомментировала новость о смерти блогера Лены Миро

Алёна Водонаева ответила на сообщения по поводу смерти Лены Миро

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева объяснила, на чём основаны новости о смерти сканадльного блогера Лены Миро.

Фото: https://vk.com/lena.miro by ВК-аккаунт Лены Миро is licensed under public domain

Алёна Водонаева недоверчиво отнеслась к сообщениям о смерти Лены Миро. Она понадеялась на то, что сообщения не имеют под собой реальных оснований. Звезда телестройки подчеркнула, что авторитетные источники, близкие к блогеру, не давали никаких комментариев.

Водонаева обратила внимание на то, что сообщение о кончине блогера пришло от анонима.

Лена Миро уже больше года не появлялась в ЖЖ. ВКонтакте её активность была отмечена три недели назад.