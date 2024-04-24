Алёна Водонаева прокомментировала новость о смерти блогера Лены Миро

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева объяснила, на чём основаны новости о смерти сканадльного блогера Лены Миро.
Алёна Водонаева недоверчиво отнеслась к сообщениям о смерти Лены Миро. Она понадеялась на то, что сообщения не имеют под собой реальных оснований. Звезда телестройки подчеркнула, что авторитетные источники, близкие к блогеру, не давали никаких комментариев.
Водонаева обратила внимание на то, что сообщение о кончине блогера пришло от анонима.
Лена Миро уже больше года не появлялась в ЖЖ. ВКонтакте её активность была отмечена три недели назад.
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