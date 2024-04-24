Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сергей Собянин объявил о начале сезона круизов на теплоходах
Ценным удобрением для растений является зола
Эксперты объяснили, почему кошка может начать пристально смотреть на хозяина
Власти прокомментировали ситуацию с ценами на хлеб в России
Что задумали в Москве: почему политики Молдавии приехали в Россию
Рецепт питательной запеканки с рисом, фасолью и сыром
Биологи установили, когда впервые возникла биолюминесценция
Школьные прозвища знаменитых актёров
На "Розе Хутор" проводят занятия для людей с ограниченными возможностями
Певица Бьянка пожаловалась на то, что все стали блогерами: "Некому обои поклеить"

Певицу Бьянку возмутили блогеры в её окружении

0:47
Шоу-бизнес

Певица Бьянка рассказала, как непросто ей живётся в окружении людей, которые все поголовно стали блогерами.

Певицу Бьянку возмутили блогеры в её окружении
Фото: https://vk.com/biankanumber1 by ВК-аккаунт певицы Бьянки is licensed under public domain

Исполнительница хита "Были танцы" выразила своё возмущения по поводу того, что в России все подались в блогеры и стримеры, желая зарабатывать с помощью интернет-аудитории.

Бьянка заметила, что наблюдается дефицит представителей обычных рабочих профессий.

Она пожаловалась на то, что не смогла найти рабочих для ремонта в своей квартире, так как все были заняты блогами.

"У меня не было водопроводчика, никого! Все — блогеры либо донатят. Мне некому обои было поклеить!" — поделилась своими проблемами звезда в программе Ольги Бузовой и Дмитрия Диброва "Это нормально?".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стала известна баснословная стоимость брендовой юбки жены Евгения Петросяна

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сфотографировалась в яркой юбке. Знатоки вычислили стоимость наряда жены юмориста.

Жена Петросяна пощеголяла в юбке почти за четверть миллиона рублей
Музыкальный критик Соседов подтвердил возвращение Лолиты на телевидение
Лолита вернулась на ТВ после скандальной паузы
Скидки до 50% на перелеты "Аэрофлотом": масштабная распродажа билетов
Кирпич придёт на смену батарейки: инженеры со всего мира предложили необычные способы хранения энергии
В мире начинается битва за миграционные потоки Саид Гафуров В Минобороны арестован зам Шойгу, продолжаются атаки в Часовом Яре Дмитрий Плотников Умеете ли вы правильно пить воду? Советы из прошлого Сергей Лебедев
Самые добрые породы кошек, которые привязаны к своему хозяину больше всего: четверка из кошачьего мира
Им удалось увеличить продолжительность жизни в 2-3 раза: российские учёные достигли успеха в модификации человеческих клеток
Малина будет сладкой, как мёд, и крупной, как грецкий орех: вот какие 2 агроприёма нужно использовать
Малина будет сладкой, как мёд, и крупной, как грецкий орех: вот какие 2 агроприёма нужно использовать
Последние материалы
Биологи установили, когда впервые возникла биолюминесценция
Школьные прозвища знаменитых актёров
На "Розе Хутор" проводят занятия для людей с ограниченными возможностями
Дизайнер назвала недостатки акриловой мойки для кухни
В "Оренбурге" сказали, что паводок в области не угрожает матчу с "Динамо"
Компрессия двигателя: ключевой параметр состояния и его отслеживание
Ушла из жизни скандальный блогер Лена Миро
Как приготовить песто из брокколи, руколы и миндаля
"АльфаСтрахование": почти 40% россиян регулярно занимаются спортом
Ветеринары рассказали, как понять, что кот счастлив
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников