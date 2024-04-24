Певица Бьянка пожаловалась на то, что все стали блогерами: "Некому обои поклеить"

Певицу Бьянку возмутили блогеры в её окружении

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Бьянка рассказала, как непросто ей живётся в окружении людей, которые все поголовно стали блогерами.

Фото: https://vk.com/biankanumber1 by ВК-аккаунт певицы Бьянки is licensed under public domain

Исполнительница хита "Были танцы" выразила своё возмущения по поводу того, что в России все подались в блогеры и стримеры, желая зарабатывать с помощью интернет-аудитории.

Бьянка заметила, что наблюдается дефицит представителей обычных рабочих профессий.

Она пожаловалась на то, что не смогла найти рабочих для ремонта в своей квартире, так как все были заняты блогами.

"У меня не было водопроводчика, никого! Все — блогеры либо донатят. Мне некому обои было поклеить!" — поделилась своими проблемами звезда в программе Ольги Бузовой и Дмитрия Диброва "Это нормально?".