Певица Бьянка пожаловалась на то, что все стали блогерами: "Некому обои поклеить"

Певица Бьянка рассказала, как непросто ей живётся в окружении людей, которые все поголовно стали блогерами.
Исполнительница хита "Были танцы" выразила своё возмущения по поводу того, что в России все подались в блогеры и стримеры, желая зарабатывать с помощью интернет-аудитории.
Бьянка заметила, что наблюдается дефицит представителей обычных рабочих профессий.
Она пожаловалась на то, что не смогла найти рабочих для ремонта в своей квартире, так как все были заняты блогами.
"У меня не было водопроводчика, никого! Все — блогеры либо донатят. Мне некому обои было поклеить!" — поделилась своими проблемами звезда в программе Ольги Бузовой и Дмитрия Диброва "Это нормально?".
Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сфотографировалась в яркой юбке. Знатоки вычислили стоимость наряда жены юмориста.