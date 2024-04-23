Модель Ирина Шейк показала живущую в России красавицу-сестру в честь её дня рождения

Ирина Шейк опубликовала архивное фото с сестрой

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель Ирина Шейк поделилась фото из семейного архива с сестрой.

Фото: https://www.instagram.com/irinashayk by Инстаграм Ирины Шейк is licensed under public domain

Звезда мировых подиумов Ирина Шейк разместила в сторис Инстаграм* снимок из прошлого. На фото она запечатлена в компании своей сестры Татьяны Петенковой-Шайхлисламовой.

Она поздравила живущую в России родственницу.

"Happy Birthday, sister" — подписала фото модель по-английски, что в переводе означает: "С днём рождения, сестра".

Ранее сообщалось, что полуобнажённая Ирина Шейк сфотографировалась в ванной.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской