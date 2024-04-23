Модель Ирина Шейк показала живущую в России красавицу-сестру в честь её дня рождения

Модель Ирина Шейк поделилась фото из семейного архива с сестрой.
Звезда мировых подиумов Ирина Шейк разместила в сторис Инстаграм* снимок из прошлого. На фото она запечатлена в компании своей сестры Татьяны Петенковой-Шайхлисламовой.
Она поздравила живущую в России родственницу.
"Happy Birthday, sister" — подписала фото модель по-английски, что в переводе означает: "С днём рождения, сестра".
Ранее сообщалось, что полуобнажённая Ирина Шейк сфотографировалась в ванной.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Мать певицы вспомнила, как начинался роман её дочери с актёром.