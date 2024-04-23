Продюсер Яна Рудковская похвасталась 8-килограммовым нарядом из страз: я заслужила

Продюсер Яна Рудковская продемонстрировала наряд от кутюр, который назвали платьем Золушки.
Проюсер Димы Билана произвела фурор в Дубае своим платьем. Рудковская явилась на международную конференцию женского лидерства в ОАЭ в 8-килограммовом кутюрном платье, состоящем из 58 тысяч страз.
"Кто-то мне говорил, что это платье как у Золушки, кто-то, что как у принцессы. В любом случае, я его заслужила, как и все блага в моей трудовой жизни", — объяснила своё роскошество жена Евгения Плющенко.
Ранее продюсер Яна Рудковская похвасталась номером в отеле Дубая за 100 тысяч долларов в сутки.
Мать певицы вспомнила, как начинался роман её дочери с актёром.