Регина Тодоренко похвасталась накаченной пятой точкой: "Наконец-то мне удалось подкачать"

Телеведущая Регина Тодоренко опубликовала фото в платье, которое подчёркивает её накаченную пятую точку.
Звезда ТВ разместила в Инстаграм* серию снимков в облегающем серебряном платье.
"6-е фото — моё любимое, потому что наконец-то мне удалось подкачать (Регина опубликовала смайлик в виде персика. — Прим. ред) так, как я хотела", — поделилась своим достижением жена Влада Топалова.
Ранее балерина Анастасия Волочкова показала себя в полупразрачном платье цвета золота.
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