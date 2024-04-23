Регина Тодоренко похвасталась накаченной пятой точкой: "Наконец-то мне удалось подкачать"

Телеведущая Регина Тодоренко опубликовала фото в платье, которое подчёркивает её накаченную пятую точку.

Звезда ТВ разместила в Инстаграм* серию снимков в облегающем серебряном платье.

"6-е фото — моё любимое, потому что наконец-то мне удалось подкачать (Регина опубликовала смайлик в виде персика. — Прим. ред) так, как я хотела", — поделилась своим достижением жена Влада Топалова.