Дмитрий Нагиев в Дубае за деньги даёт мастер-классы по прокачке энергии и харизмы

Актёр Дмитрий Нагиев занялся обучением мужчин в роли коуча.
Ушедший с российского телевидения Дмитрий Нагиев нашёл себе альтернативный способ заработка.
Как сообщает "Комсомольска правда", самый сексуальный мужчина планирует провести в ОАЭ двухнедельный интенсив, который стартует в мае этого года. Одним из организаторов марафона выступает сын артиста Кирилл Нагиев.
Своим ученикам Нагиев за три часа мастер-классов обещает помочь раскрыть потенциал, выйти на новый уровень харизмы и энергии. Дмитрий будет обучать актёрским техникам и импровизациям для жизни и творчества.
Обучение на марафоне обойдётся в 396 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что Нагиев возвращается на большие экраны.
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