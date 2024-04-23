Дмитрий Нагиев в Дубае за деньги даёт мастер-классы по прокачке энергии и харизмы

Дмитрий Нагиев в Дубае зарабатывает мастер-классами по прокачке энергии

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Дмитрий Нагиев занялся обучением мужчин в роли коуча.

Фото: https://www.instagram.com/nagiev.universal by Инстаграм Дмитрия Нагиева is licensed under public domain

Ушедший с российского телевидения Дмитрий Нагиев нашёл себе альтернативный способ заработка.

Как сообщает "Комсомольска правда", самый сексуальный мужчина планирует провести в ОАЭ двухнедельный интенсив, который стартует в мае этого года. Одним из организаторов марафона выступает сын артиста Кирилл Нагиев.

Своим ученикам Нагиев за три часа мастер-классов обещает помочь раскрыть потенциал, выйти на новый уровень харизмы и энергии. Дмитрий будет обучать актёрским техникам и импровизациям для жизни и творчества.

Обучение на марафоне обойдётся в 396 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Нагиев возвращается на большие экраны.