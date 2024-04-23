Сергей Жуков рассказал о сбывшихся мечтах юности: представлял ли Серёжа, что будет собирать Лужники

Сергей Жуков рассказал, какие мечты его юности сбылись

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков признался, что его мечты претворились в жизнь.

Фото: https://www.instagram.com/sezhukov by Инстаграм Сергея Жукова is licensed under public domain

Жуков погрузился мыслями в далёкое прошлое, когда он в составе группы "Руки вверх!" давал первые концерты.

"Задумываюсь: а представлял ли тогда совсем молодой Серёжа, что будет собирать "Лужники" каждое лето?" — задался вопросом солист музыкального коллектива.

Сергей объяснил, что его вполне могли посещать такие мечты. Высокой точкой своего триумфа Жуков считает прохождение по красной дорожке Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

С ММКФ Жуков опубликовал снимки. На одном из них он запечатлён в компании сына и дочери.