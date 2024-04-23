Сергей Жуков рассказал о сбывшихся мечтах юности: представлял ли Серёжа, что будет собирать Лужники

Лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков признался, что его мечты претворились в жизнь.
Жуков погрузился мыслями в далёкое прошлое, когда он в составе группы "Руки вверх!" давал первые концерты.
"Задумываюсь: а представлял ли тогда совсем молодой Серёжа, что будет собирать "Лужники" каждое лето?" — задался вопросом солист музыкального коллектива.
Сергей объяснил, что его вполне могли посещать такие мечты. Высокой точкой своего триумфа Жуков считает прохождение по красной дорожке Московского международного кинофестиваля (ММКФ).
С ММКФ Жуков опубликовал снимки. На одном из них он запечатлён в компании сына и дочери.
Мать певицы вспомнила, как начинался роман её дочери с актёром.