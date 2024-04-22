Оксана Самойлова проверила старшую дочь на детекторе лжи и узнала много интересного: родители года

Блогер Оксана Самойлова устроила старшей дочери Ариелле допрос на полиграфе.
Самойлова подключила 12-летнюю дочь к детектору лжи и стала задавать девочке интересующие её вопросы.
В первую очередь блогер поинтересовалась, употребляла ли её наследница алкоголь. Девочка невозмутимо ответила, что пробывала горячительные напитки.
Какого же было удивление Оксаны, когда выяснилось, что алкоголем дочь угощал отец, рэпер Джиган. Самойлова немного успокоилась, узнав, что муж давал ребёнку лишь пиво.
Когда же блогер поинтересовалась о других алкогольных напиках, Ариелла напомнила матери, что та сама давала попробывать ей вино.
"Вырежьте это", — заволновалась Оксана.
Интернет-пользователи окрестили уже блогера и рэпера "родителями года".
Ранее Самойлова признавалась, что проверяет телефон и личные вещи дочери.
Звезда поделилась кадрами из спортзала.