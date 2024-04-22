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Оксана Самойлова проверила старшую дочь на детекторе лжи и узнала много интересного: родители года

Оксана Самойлова выяснила, что Джиган угощает дочь пивом

1:01
Шоу-бизнес

Блогер Оксана Самойлова устроила старшей дочери Ариелле допрос на полиграфе.

Оксана Самойлова выяснила, что Джиган угощает дочь пивом
Фото: https://vk.com/samoylovaoxxana by ВК-аккаунт Оксаны Самойловой is licensed under public domain

Самойлова подключила 12-летнюю дочь к детектору лжи и стала задавать девочке интересующие её вопросы.

В первую очередь блогер поинтересовалась, употребляла ли её наследница алкоголь. Девочка невозмутимо ответила, что пробывала горячительные напитки.

Какого же было удивление Оксаны, когда выяснилось, что алкоголем дочь угощал отец, рэпер Джиган. Самойлова немного успокоилась, узнав, что муж давал ребёнку лишь пиво.

Когда же блогер поинтересовалась о других алкогольных напиках, Ариелла напомнила матери, что та сама давала попробывать ей вино.

"Вырежьте это", — заволновалась Оксана.

Интернет-пользователи окрестили уже блогера и рэпера "родителями года".

Ранее Самойлова признавалась, что проверяет телефон и личные вещи дочери.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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