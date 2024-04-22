Ирина Безрукова показала фото с закрытой "белой" вечеринки ММКФ: вечер, где можно расслабиться

Ирина Безрукова поделилась снимками с традиционной "белой" вечеринки ММКФ

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ирина Безрукова рассказала о традиции проведения "белой" вечеринки на Московском Международном кинофестивале.

Фото: https://www.instagram.com/irina_bezrukova_official by Инстаграм Ирины Безруковой is licensed under public domain

Безрукова опубликовала в своём Инстаграм* фото с закрытой вечеринки ММКФ.

"Вот белая вечеринка на ММКФ — такая же устоявшаяся многолетняя традиция, как тот самый поход в баню в известном всей стране фильме. Мероприятие закрытое, так что это один из тех вечеров, где можно расслабиться", — подписала снимок звезда театра и кино.

На фото Ирина запечатлена с маститыми и начинающими актёрами.

"Есть очень интересные и перспективные молодые ребята", — объяснила Безрукова.

Ранее сообщалось, что Ирина Безрукова высказала своё мнение по поводу содержанток.

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