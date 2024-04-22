Ирина Безрукова показала фото с закрытой "белой" вечеринки ММКФ: вечер, где можно расслабиться

Ирина Безрукова рассказала о традиции проведения "белой" вечеринки на Московском Международном кинофестивале.
Безрукова опубликовала в своём Инстаграм* фото с закрытой вечеринки ММКФ.
"Вот белая вечеринка на ММКФ — такая же устоявшаяся многолетняя традиция, как тот самый поход в баню в известном всей стране фильме. Мероприятие закрытое, так что это один из тех вечеров, где можно расслабиться", — подписала снимок звезда театра и кино.
На фото Ирина запечатлена с маститыми и начинающими актёрами.
"Есть очень интересные и перспективные молодые ребята", — объяснила Безрукова.
Ранее сообщалось, что Ирина Безрукова высказала своё мнение по поводу содержанток.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Мать певицы вспомнила, как начинался роман её дочери с актёром.