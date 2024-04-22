Певица Жасмин поздравила единоверцев с праздником Песах: "Гармонии и благополучия каждой семье"

Певица Жасмин обратилась к подписчикам с поздравлением в честь еврейского праздника Песах.
Певица Жасмин опубликовала в своём Инстаграм* фото в белом наряде. На фото звезда зажигает белую свечу.
"Поздравляем всех со светлым праздником Песаха! Пусть зажгутся праздничные свечи, и Всевышний услышит все ваши молитвы! Гармонии и благополучия каждой семье!" — написала певица под фотографией.
Песах — центральный иудейский праздник в память об Исходе из Египта. Настоящее имя певицы Жасмин — Сара Манахимова. По национальности Сара — горская еврейка. Она гордится своей национальностью и соблюдает традиции своего народа.
Ранее сообщалось, что певица Жасмин женила сына Михаила на фигуристке Еве Хачатурян.
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