Певица Жасмин поздравила единоверцев с праздником Песах: "Гармонии и благополучия каждой семье"

Певица Жасмин отмечает еврейский праздник Песах

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Жасмин обратилась к подписчикам с поздравлением в честь еврейского праздника Песах.

Фото: https://www.instagram.com/jasmin by Инстаграм певицы Жасмин is licensed under public domain

Певица Жасмин опубликовала в своём Инстаграм* фото в белом наряде. На фото звезда зажигает белую свечу.

"Поздравляем всех со светлым праздником Песаха! Пусть зажгутся праздничные свечи, и Всевышний услышит все ваши молитвы! Гармонии и благополучия каждой семье!" — написала певица под фотографией.

Песах — центральный иудейский праздник в память об Исходе из Египта. Настоящее имя певицы Жасмин — Сара Манахимова. По национальности Сара — горская еврейка. Она гордится своей национальностью и соблюдает традиции своего народа.

Ранее сообщалось, что певица Жасмин женила сына Михаила на фигуристке Еве Хачатурян.

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