Продюсер Максим Фадеев ответил на догадку о скрывающейся за аватаром Глюкозы Мизулиной

Продюсер Фадеев считает неожиданной версию о том, что за "Глюкозу" поёт Мизулина

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Презентовавший первую песню обновлённого проекта "Глюкоза" Максим Фадеев отреагировал на предположение о том, что голосом Глюкозы поёт Екатерина Мизулина.

Фото: https://vk.com/ekmizulina by ВК-аккаунт Екатерины Мизулиной is licensed under public domain

Песня "Мыши" перезапущенного проекта Глюк'oZa уже доступна на интернет-площадках. Фадеев прекратил сотрудничество с Натальей Ионовой, держа в тайне личность исполнительницы, которая подарила свой голос Глюкозе.

Он назвал версию о том, что песню про Европу и мышей поёт глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

"Интересная версия, одна из самых неожиданных", — написал продюсер в Инстаграм*.

Фадеев подчеркнул, что Глюк'oZa — это название группы, а не псевдоним певицы. Шоумен объяснил, что проект изначально был направлен на детскую аудиторию.

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