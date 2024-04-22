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Продюсер Максим Фадеев ответил на догадку о скрывающейся за аватаром Глюкозы Мизулиной

Продюсер Фадеев считает неожиданной версию о том, что за "Глюкозу" поёт Мизулина

0:58
Шоу-бизнес

Презентовавший первую песню обновлённого проекта "Глюкоза" Максим Фадеев отреагировал на предположение о том, что голосом Глюкозы поёт Екатерина Мизулина.

Продюсер Фадеев считает неожиданной версию о том, что за "Глюкозу" поёт Мизулина
Фото: https://vk.com/ekmizulina by ВК-аккаунт Екатерины Мизулиной is licensed under public domain

Песня "Мыши" перезапущенного проекта Глюк'oZa уже доступна на интернет-площадках. Фадеев прекратил сотрудничество с Натальей Ионовой, держа в тайне личность исполнительницы, которая подарила свой голос Глюкозе.

Он назвал версию о том, что песню про Европу и мышей поёт глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

"Интересная версия, одна из самых неожиданных", — написал продюсер в Инстаграм*.

Фадеев подчеркнул, что Глюк'oZa — это название группы, а не псевдоним певицы. Шоумен объяснил, что проект изначально был направлен на детскую аудиторию.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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