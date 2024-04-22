Продюсер Максим Фадеев ответил на догадку о скрывающейся за аватаром Глюкозы Мизулиной

Презентовавший первую песню обновлённого проекта "Глюкоза" Максим Фадеев отреагировал на предположение о том, что голосом Глюкозы поёт Екатерина Мизулина.
Песня "Мыши" перезапущенного проекта Глюк'oZa уже доступна на интернет-площадках. Фадеев прекратил сотрудничество с Натальей Ионовой, держа в тайне личность исполнительницы, которая подарила свой голос Глюкозе.
Он назвал версию о том, что песню про Европу и мышей поёт глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
"Интересная версия, одна из самых неожиданных", — написал продюсер в Инстаграм*.
Фадеев подчеркнул, что Глюк'oZa — это название группы, а не псевдоним певицы. Шоумен объяснил, что проект изначально был направлен на детскую аудиторию.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Станислав Садальский негативно отозвался о торжестве в честь открытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ).