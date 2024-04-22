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Дженнифер Лопес показала пышные формы в обтягивающем платье на вручени премии Orgullo

Дженнифер Лопес очаровала поклонников элегантным нарядом

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Шоу-бизнес

Певица и актриса латиноамериканского происхождения Дженнифер Лопес продемонстрировала сногсшибательную фигуру в элегантном платье.

Дженнифер Лопес очаровала поклонников элегантным нарядом
Фото: https://www.instagram.com/jlo by Инстаграм Дженнифер Лопес is licensed under public domain

Лопес появилась на публике в макси платье бежего цвета. Наряд с драпировкой изящно подчёркивал пышные формы звезды.

В данном платье, которое произвело фурор на публику, знаменитость вручала ежегодную премию Crest Oral-B Orgullo Awards, которая присуждается испаноязычным студентам.

Оргулло буквально означает "гордость", и эта серия наград позволяет студентам продемонстрировать свою гордость и дух товарищества в стремлении к совершенству в области профилактического стоматологического образования и мотивации пациентов.

Ранее Лопес явилась на публичное мероприятие в пиджаке мужского кроя.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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