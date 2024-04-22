Дженнифер Лопес показала пышные формы в обтягивающем платье на вручени премии Orgullo

Певица и актриса латиноамериканского происхождения Дженнифер Лопес продемонстрировала сногсшибательную фигуру в элегантном платье.
Лопес появилась на публике в макси платье бежего цвета. Наряд с драпировкой изящно подчёркивал пышные формы звезды.
В данном платье, которое произвело фурор на публику, знаменитость вручала ежегодную премию Crest Oral-B Orgullo Awards, которая присуждается испаноязычным студентам.
Оргулло буквально означает "гордость", и эта серия наград позволяет студентам продемонстрировать свою гордость и дух товарищества в стремлении к совершенству в области профилактического стоматологического образования и мотивации пациентов.
Ранее Лопес явилась на публичное мероприятие в пиджаке мужского кроя.
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