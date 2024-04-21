"Это какой-то проект Украины": стало известны подробности карьеры Анастасии Приходько

Бывший участник "Фабрики звезд" Иващенко считал, что Приходько дочь Меладзе

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывший участник седьмого сезона "Фабрики звезд" Георгий Иващенко в YouTube-подкасте Данила Доэрти признался, что никогда никогда не верил в "чистую" победу Анастасии Приходько. Он назвал несколько версий, которые были у фабрикантов.

Фото: youtube.com by канал Архив | Данил Доэрти is licensed under public domain

Так, по одной из теорий у Приходько, которая приехала с Украины, был роман с сыном крупного медиаменеджера Ларисы Синельщиковой — Игорем. При этом Иващенко утверждает, что отношения у них были, но закрутились уже во время проекта, так как Анастасия пыталась узнать, кто кому кем приходится.

Помимо этого фабриканты были уверены, что победительница проекта — внебрачная дочь продюсера Константина Меладзе. По словам Иващенко, они даже сравнивали разрезы глаз.

"У меня есть моя теория, но мне кажется, что Настя это какой-то проект Украины, реализованный через Костю Меладзе", — поделился мнением экс-фабрикант.

Сейчас Анастасия Приходько проживает на Украине и отказывается вспоминать о своих связях с Россией.

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