Вышедшая из душа Ольга Бузова показала, как выглядит без фильтров: "Вот она я"

Ольга Бузова показала себя без фильтров

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова продемострировала себя без макияжа и без фильтров.

Фото: https://www.instagram.com/buzova86 by Инстаграм Ольги Бузовой is licensed under public domain

Бузова опубликовала в Инстаграм* видео, на котором она предстаёт в халате и с мокрыми волосами.

"Вот она я, из душа и без фильтров", — написала под кадрами знаменитость.

Ольга щёлкнула пальцем и предстала уже в вечернем платье, с причёской и макияжем.

Она объяснила, что в данном праздничном образе появится на красной дорожке в честь открытия Московского международного кинофестиваля.

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