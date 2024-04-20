Вышедшая из душа Ольга Бузова показала, как выглядит без фильтров: "Вот она я"

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова продемострировала себя без макияжа и без фильтров.
Бузова опубликовала в Инстаграм* видео, на котором она предстаёт в халате и с мокрыми волосами.
"Вот она я, из душа и без фильтров", — написала под кадрами знаменитость.
Ольга щёлкнула пальцем и предстала уже в вечернем платье, с причёской и макияжем.
Она объяснила, что в данном праздничном образе появится на красной дорожке в честь открытия Московского международного кинофестиваля.
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