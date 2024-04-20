Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пять малоизвестных секретов успешного пилинга, о которых вы возможно не знали
Популярная культура в огороде - салат
Мифы и правда о бензине: что стоит знать каждому автовладельцу
Больше половины ипотечных кредитов в марте выдано по льготным программам
Вместе 47 лет: как Юрий Никулин познакомился с будущей женой
Минздрав Подмосковья: необходимо присматривать за детьми при проветривании квартиры
Убийца в упор расстрелял 61-летнего владельца круглосуточного магазина в Балашихе
Профессор Каневская рассказала, почему не у всех спортсменов появляются кубики пресса
Ветеринары рассказали, как продлить жизнь кошке
Историк моды Александр Васильев рассказал об особенностях пользования биде в Европе

Александр Васильев рассказал о применении биде в Европе

1:16
Шоу-бизнес

Экс-ведущий "Модного приговора" Александр Васильев поведал историю появления традиции пользования биде в Европе.

Александр Васильев рассказал о применении биде в Европе
Фото: Wikimedia Commons by Anonimous is licensed under CC-BY-3.0

Историк моды назвал биде французским изобретением для женской гигиены 18 века.

"Первые биде появились, очевидно, в Версале, в 1710 году в эпоху правления Людовика XIV, Короля — Солнце. В 1751 году в описи имущества фаворитки Людовика XV, маркизы де Помпадур", — написал стилист в своём Инстаграм*.

Он отмтеил, что на рубеже 20-го века ачиная биде подключают трубами к сантехнике. Биде получают распространения в Японии, Италии, Испании и Португалии, и, особенно, в Южной Америке.

"Начиная с 1970-х годов, с приходом эры хиппи и вседозволенности, биде теряют свою популярность и теперь не встречаются, увы, повсеместно", — выразил своё сожаление Васильев.

Ранее Александр Васильев высказался о гигиене в Европе прошлых веков.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Мария Шукшина опубликовала гневный пост по поводу признания Бузовой лучшей телеведущей России

Мария Шукшина поделилась постом, в котором высмеивается решение признать Ольгу Бузову лучшей телеведущей страны.

Мария Шукшина разместила пост с критикой признания Ольги Бузувой лучшей телеведущей
Певица Валерия с размахом отпраздновала свой день рождения
Иосиф Пригожин показал фотографии со дня рождения певицы Валерии: 21 год в танце
Самый большой айсберг в мире неуклонно движется к северу. Посмотрите, как он выглядит из космоса
Пять вариантов брюк на весну, чтобы выглядеть выше
Атаки с флангов в Часов Яре, враг продолжает убивать мирных граждан РФ Дмитрий Плотников Caliber.Az: Армения и Запад заключили секретный пакт о военном сотрудничестве Андрей Николаев Женщина — более жизнеспособное дитя природы, да ещё и с возможностями омолаживания Сергей Лебедев
Шестилетняя дочь Полины Гагариной серьёзно объяснила отцу, откуда берутся дети
Садальский призвал не верить слухам об участии Елены Воробей в украинской вечеринке в Берлине
Олимпийский чемпион Мальцев выразил благодарность Усманову за то. что он помог спортсмену в лечении
Олимпийский чемпион Мальцев выразил благодарность Усманову за то. что он помог спортсмену в лечении
Последние материалы
Атаки с флангов в Часов Яре, враг продолжает убивать мирных граждан РФ
Процедуры, на которые нас часто пытаются уговорить, но которые необязательны
Силы ПВО сбили 50 украинских БПЛА самолетного типа над 8 регионами РФ
Названы возвращающиеся тренды прошлого в дизайне интерьера жилья
Постный торт с бананово-шоколадным кремом: коржи для него готовятся на компоте
Учёные Сеченовского университета нашли ген, способный подавить разрушение мозга
Механическая коробка передач против автоматической: преимущества и недостатки
Netflix обвинили в применении ИИ для создания фильма "Что сделала Дженнифер"
FT: США призвали ЕС снизить налоги на доходы от замороженных российских активов
Тренер назвал упражнение для идеального пресса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников