Историк моды Александр Васильев рассказал об особенностях пользования биде в Европе

Александр Васильев рассказал о применении биде в Европе

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-ведущий "Модного приговора" Александр Васильев поведал историю появления традиции пользования биде в Европе.

Фото: Wikimedia Commons by Anonimous is licensed under CC-BY-3.0

Историк моды назвал биде французским изобретением для женской гигиены 18 века.

"Первые биде появились, очевидно, в Версале, в 1710 году в эпоху правления Людовика XIV, Короля — Солнце. В 1751 году в описи имущества фаворитки Людовика XV, маркизы де Помпадур", — написал стилист в своём Инстаграм*.

Он отмтеил, что на рубеже 20-го века ачиная биде подключают трубами к сантехнике. Биде получают распространения в Японии, Италии, Испании и Португалии, и, особенно, в Южной Америке.

"Начиная с 1970-х годов, с приходом эры хиппи и вседозволенности, биде теряют свою популярность и теперь не встречаются, увы, повсеместно", — выразил своё сожаление Васильев.

Ранее Александр Васильев высказался о гигиене в Европе прошлых веков.

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