Певица Валерия поделилась впечатлениями от торжества в честь её дня рождения: как юбилей

Певица Валерия эмоционально рассказала о праздновании своего дня рождения

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Валерия поблагодарила своих друзей, которые стали гостями на празднике в честь её дня рождения.

Фото: https://www.instagram.com/valeriya by Инстаграм певицы Валерии is licensed under public domain

Певица Валерия отметила в Инстаграм*, что торжество получилось душевным. Его порадовало то, что самые близкие ей люди были рядом в знаменательный день.

"По эмоциональному подъёму и количеству поздравлений в этом году полное ощущение, что отмечала юбилей", — поделилась впечателениями звезда.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин показал фотографии со дня рождения певицы Валерии, которой исполнилось 56 лет. На праздник пришли Филипп Киркоров, Лариса Долина, Яна Рудковская, Сергей Лазарев и другие знаменитости.

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