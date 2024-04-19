Певица Валерия поделилась впечатлениями от торжества в честь её дня рождения: как юбилей

Певица Валерия поблагодарила своих друзей, которые стали гостями на празднике в честь её дня рождения.
Певица Валерия отметила в Инстаграм*, что торжество получилось душевным. Его порадовало то, что самые близкие ей люди были рядом в знаменательный день.
"По эмоциональному подъёму и количеству поздравлений в этом году полное ощущение, что отмечала юбилей", — поделилась впечателениями звезда.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин показал фотографии со дня рождения певицы Валерии, которой исполнилось 56 лет. На праздник пришли Филипп Киркоров, Лариса Долина, Яна Рудковская, Сергей Лазарев и другие знаменитости.
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