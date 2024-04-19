Телеведущий Сергей Соседов возвращается на НТВ после скандального увольнения

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов недолго оставался без работы. Звезда снова вернётся на экраны ТВ.
Сергей Соседов возвращается на НТВ после скандального увольнения
В Москве начались съёмки нового шоу "ВИА Суперстар!". Соседов займёт одно из кресел ведущих. Его коллегами по жюри музыкального телевизионного конкурса станут Лера Кудрявцева, Стас Пьеха, Наташа Королёва.
Ранее Соседов отказался слушать песни Аллы Пугачёвой.
По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.