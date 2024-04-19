Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Барды Никитины примут участие в фестивале Чулпан Хаматовой в поддержку Украины
Нагельсман продлил контракт с футбольной сборной Германии до 2026 года
Виктор Травин: куда жаловаться, если отказали в оформлении "короткого" полиса ОСАГО.
Сон на животе может спровоцировать мигрень
Сфинкс: особенности бесшёрстной породы
G7 продолжит работу над использованием замороженных российских активов
Правильный выбор масла для двигателя: рекомендации экспертов
Пять основных процедур для подготовки к лету
Чай из кукурузных рылец: рецепт полезного напитка
Телеведущий Сергей Соседов возвращается на НТВ после скандального увольнения

Сергей Соседов нашёл себе работу на ТВ после увольнения

0:33
Шоу-бизнес

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов недолго оставался без работы. Звезда снова вернётся на экраны ТВ.

Сергей Соседов нашёл себе работу на ТВ после увольнения
Фото: https://vk.com/sosedov_official by ВК-аккаунт Сергея Соседова is licensed under public domain

Сергей Соседов возвращается на НТВ после скандального увольнения

В Москве начались съёмки нового шоу "ВИА Суперстар!". Соседов займёт одно из кресел ведущих. Его коллегами по жюри музыкального телевизионного конкурса станут Лера Кудрявцева, Стас Пьеха, Наташа Королёва.

Ранее Соседов отказался слушать песни Аллы Пугачёвой.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
В Россию полностью прекратились поставки охлажденной продукции: импорт семги снизился вдвое

По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.

За 2023 год объемы поставок семги в Россию рухнули в два раза
PLOS ONE: обнаружены следы человеческой жизни в лавовой трубе Умм Джирсан
Они долгое время жили в лавовой трубе: ученые открыли место обитания древнего человека
Сергей Соседов возвращается на НТВ после скандального увольнения из шоу "За гранью"
Как правильно кормить кошку: каждый второй делает это неправильно и губит здоровье питомца
ПАСЕ призвала Европу уничтожить государственность РФ. Надо отвечать Любовь Степушова Над Ставропольем рухнул бомбардировщик Ту-22М3, массированный удар по Украине Дмитрий Плотников Российская военная техника: в боях размер тоже имеет значение Андрей Николаев
Певец Прохор Шаляпин побывал на ярмарке возрастных невест: "Девочки, забейте на глупые цифры"
Bloomberg: два новых маршрута сделают Россию одним из центров мировой торговли
Как не удалить жёлтую полоску на унитазе, а не допустить её — это очень просто
Как не удалить жёлтую полоску на унитазе, а не допустить её — это очень просто
Последние материалы
Сергей Лавров обозначил российскую позицию по ряду внешнеполитических вопросов
В первом квартале 2024 года инвесторы чаще всего торговали акциями "Газпрома"
Московский планетарий показал арахноиды на Венере
Дочь Полины Гагариной объяснила отцу, почему она похожа на маму и папу
ПАСЕ призвала Европу уничтожить государственность РФ. Надо отвечать
Чекалины продают таунхаус за 150 млн рублей
Италия стала главным экспортером вина в Россию среди европейских стран
Шри-Ланка вводит новую систему электронных виз
Трутнев: меры господдержки помогут стимулировать бизнес в новых регионах
США могут передать Израилю вооружение более чем на $1 млрд
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников