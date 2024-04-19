Меган Фокс на селфи без макияжа выглядит как Ким Кардашьян

Меган Фокс поделилась селфи без макияжа в Instagram*, вызвав разногласия среди поклонников, некоторые из которых утверждают, что она больше похожа на Ким Кардашьян.
Обычно актриса изображает себя в гламурном образе, но на этот раз она предпочла естественный вид. Фанаты выразили свое недоумение по поводу такого изменения в образе Меган, но также были те, кто похвалил ее за уверенность в себе.
* — признан иностранным агентом.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.