Меган Фокс на селфи без макияжа выглядит как Ким Кардашьян

Меган Фокс вызвала споры среди фанатов после публикации безмакияжного селфи

0:28 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Меган Фокс поделилась селфи без макияжа в Instagram*, вызвав разногласия среди поклонников, некоторые из которых утверждают, что она больше похожа на Ким Кардашьян.

Фото: инстаграм аккаунт Меган Фокс

Обычно актриса изображает себя в гламурном образе, но на этот раз она предпочла естественный вид. Фанаты выразили свое недоумение по поводу такого изменения в образе Меган, но также были те, кто похвалил ее за уверенность в себе.

* — признан иностранным агентом.