Ким Кардашьян поделилась секретами ухода за кожей без макияжа

Ким Кардашьян поделилась с поклонниками фотографией, на которой она позирует в маске для лица без макияжа. Она призналась в том, что ухаживает за кожей с помощью продуктов SKKN Care.
Поклонники были в восторге от ее естественной красоты и прославляли ее за уход за собой. Кроме того, Ким представила свою новую коллекцию купальников SKIMS, соблазняя фанатов откровенными снимками в океане.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.