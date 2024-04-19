Ким Кардашьян поделилась секретами ухода за кожей без макияжа

Ким Кардашьян раскрыла секрет своей безупречной кожи

0:28 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Ким Кардашьян поделилась с поклонниками фотографией, на которой она позирует в маске для лица без макияжа. Она призналась в том, что ухаживает за кожей с помощью продуктов SKKN Care.

Фото: инстаграм аккаунт Ким Кардашьян

Поклонники были в восторге от ее естественной красоты и прославляли ее за уход за собой. Кроме того, Ким представила свою новую коллекцию купальников SKIMS, соблазняя фанатов откровенными снимками в океане.