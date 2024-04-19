Рианна шокировала фанатов смелым обновлением внешности на вечеринке Fenty с Puma в Лондоне

Рианна удивляет поклонников новой прической на мероприятии Fenty с Puma

0:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Рианна поразила своих поклонников на мероприятии в Лондоне, представив новую блондинистую прическу.

Фото: инстаграм аккаунт Рианны

Она появилась на запуске Fenty с Puma в Tobacco Dock, демонстрируя не только новые цвета кроссовок Fenty X Puma Creeper Phatty, но и стильный образ с блондинистыми волосами и яркой красной помадой.

Фотографии с ее новым образом вызвали восторженные отзывы в социальных сетях, а сама Рианна рассказала о своем опыте материнства и планах на коррекцию своей фигуры.