В интервью Ксения Собчак выразила свое возмущение по поводу позиции Павла Дурова, который заявил, что не испытывает желания приобретать яхты и самолеты, несмотря на наличие значительных финансовых средств.
Собчак утверждает, что человек, заработавший миллионы, обязан наслаждаться роскошью, и не понимает отказа Дурова от этих атрибутов благополучия.
Она высказала мнение, что комфорт и удобства, которые предоставляют яхты и частные самолеты, должны быть доступны успешным людям. В своем комментарии она также поделилась своими предпочтениями в области комфорта и роскоши, намекая на свою способность позволить себе высококлассные товары и услуги.
Однако многие пользователи интернета осудили Собчак за ее критику и считают, что выбор Дурова следует уважать, даже если он отличается от общепринятых стандартов роскоши.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.