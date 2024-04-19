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Ксения Собчак оскорбила Павла Дурова за непонимание роскоши

Ксения Собчак критикует Павла Дурова за отказ от роскоши

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Шоу-бизнес

В интервью Ксения Собчак выразила свое возмущение по поводу позиции Павла Дурова, который заявил, что не испытывает желания приобретать яхты и самолеты, несмотря на наличие значительных финансовых средств.

Ксения Собчак критикует Павла Дурова за отказ от роскоши
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Attribution 4.0

Собчак утверждает, что человек, заработавший миллионы, обязан наслаждаться роскошью, и не понимает отказа Дурова от этих атрибутов благополучия.

Она высказала мнение, что комфорт и удобства, которые предоставляют яхты и частные самолеты, должны быть доступны успешным людям. В своем комментарии она также поделилась своими предпочтениями в области комфорта и роскоши, намекая на свою способность позволить себе высококлассные товары и услуги.

Однако многие пользователи интернета осудили Собчак за ее критику и считают, что выбор Дурова следует уважать, даже если он отличается от общепринятых стандартов роскоши.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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