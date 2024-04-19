Ксения Собчак оскорбила Павла Дурова за непонимание роскоши

Ксения Собчак критикует Павла Дурова за отказ от роскоши

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В интервью Ксения Собчак выразила свое возмущение по поводу позиции Павла Дурова, который заявил, что не испытывает желания приобретать яхты и самолеты, несмотря на наличие значительных финансовых средств.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Attribution 4.0

Собчак утверждает, что человек, заработавший миллионы, обязан наслаждаться роскошью, и не понимает отказа Дурова от этих атрибутов благополучия.

Она высказала мнение, что комфорт и удобства, которые предоставляют яхты и частные самолеты, должны быть доступны успешным людям. В своем комментарии она также поделилась своими предпочтениями в области комфорта и роскоши, намекая на свою способность позволить себе высококлассные товары и услуги.

Однако многие пользователи интернета осудили Собчак за ее критику и считают, что выбор Дурова следует уважать, даже если он отличается от общепринятых стандартов роскоши.