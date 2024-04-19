Хетфилд из Metallica вечно запечатлел Лемми в своей коже

Джеймс Хетфилд почтил память Лемми: новая татуировка с частью праха фронтмена Motorhe

0:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Джеймс Алан Хетфилд, фронтмен Metallica, представил в своем аккаунте в социальных сетях свою новую татуировку — изображение туза пик, выполненного с использованием части праха Лемми, легендарного фронтмена Motorhead.

Фото: Wikipedia by Kreepin Deth is licensed under CC BY-SA 3.0

Хетфилд почтил память Лемми, описывая его как вдохновителя и признавая его важную роль в истории Metallica. Лемми скончался в 2015 году от рака, и в соответствии с его завещанием, его прах был использован для создания капсул в виде патронов, один из которых получил Хетфилд.