Постройневшая звезда Сomedy Woman Екатерина Скулкина рассказала о своём способе похудеть

Звезда Сomedy Woman Екатерина Скулкина ответила на вопрос подписчиков о том, как ей удалось избавиться от лишних килограммов.
Екатерина Скулкина, которой в шоу Сomedy Woman всегда доставались роли сильных независмых женщин крупной комплекции, предстала до удивления стройной.
Опубликованные в Инстаграм* фото юмористки произвели фурор.
Полконники попросили Екатерину раскрыть способ похудения, которым она пользовалась.
"Офигеть! Как вы похудели? Явки, пароли", — потребовали от Скулкиной подписчики.
"Спорт, еда, правильная одежда и ракурс. Ничего нового", — объяснила звезда.
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Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.