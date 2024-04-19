Постройневшая звезда Сomedy Woman Екатерина Скулкина рассказала о своём способе похудеть

Звезда Сomedy Woman Екатерина Скулкина раскрыла секрет стройности

Звезда Сomedy Woman Екатерина Скулкина ответила на вопрос подписчиков о том, как ей удалось избавиться от лишних килограммов.

Фото: https://www.instagram.com/eskulkina by Инстаграм Екатерины Скулкиной is licensed under public domain

Екатерина Скулкина, которой в шоу Сomedy Woman всегда доставались роли сильных независмых женщин крупной комплекции, предстала до удивления стройной.

Опубликованные в Инстаграм* фото юмористки произвели фурор.

Полконники попросили Екатерину раскрыть способ похудения, которым она пользовалась.

"Офигеть! Как вы похудели? Явки, пароли", — потребовали от Скулкиной подписчики. "Спорт, еда, правильная одежда и ракурс. Ничего нового", — объяснила звезда.

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