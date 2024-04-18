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Как сейчас выглядит 12-летний сын Натальи Орейро

12-летний сын Натальи Орейро отрастил волосы до пояса

1:05
Шоу-бизнес

Уругвайская певица и актриса Наталья Орейро в ответ на просьбы поклонников показала своего 12-летнего сына во время путешествия мальчика по Японии. Юноша отрастил волосы до пояса.

12-летний сын Натальи Орейро отрастил волосы до пояса
Фото: youtube.com by канал ОК на связи! is licensed under public domain

Наталья Орейро в 2001 году стала женой музыканта из рок-группы Divididos Рикардо Мольо, от которого в 2012 году родила сына — мальчика назвали Мерлин Атауальпа.

В 2021 году Наталья Орейро и ее наследник по решению президента России Владимира Путина получили гражданство страны. О своем желании иметь российский паспорт звезда сериала "Дикий ангел" заявила еще в 2019 году во время передачи "Вечерний Ургант".

В 2020 году актриса подала документы на получение гражданства. Она признавалась журналистам, что считает Россию второй родиной, где ей всегда рады.

Ранее Никас Сафронов рассказал о дружбе с Аллой Пугачевой.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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