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Никас Сафронов рассказал о дружбе с Пугачевой

Никас Сафронов рассказал о дружбе с Пугачевой: "Сегодня не общаемся"

1:02
Шоу-бизнес

Художник Никас Сафронов в беседе с "Телепрограммой" признался, что в настоящее время не поддерживает общения с советской певицей Аллой Пугачевой. Однако у него остались только приятные воспоминания об их дружбе.

Никас Сафронов рассказал о дружбе с Пугачевой: "Сегодня не общаемся"
Фото: youtube.com by канал РЕНТАВЕД. Инвестиции в недвижимость. is licensed under public domain

Сафронов отметил, что Пугачева всегда была гибкой, умной и сообразительной. Также он указал на ее умение рассказывать истории и поддерживать хозяйство. Таким образом, художник считает Примадонну уникальным человеком.

После ее переезда в Израиль на фоне начавшейся СВО бывшие друзья перестали поддерживать связь.

"Сегодня мы не общаемся, она как-то закрылась от всех. Когда-то она приходила ко мне в гости на дни рождения, на Новый год, я бывал у нее в поселке Грязь", — поделился воспоминаниями портретист.

В заключение Сафронов заявил, что у Пугачевой есть стержень, но ее нельзя назвать коварной.

Ранее стало известно о заработке Глюкозы на фоне конфликта с Максимом Фадеевым.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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