Никас Сафронов рассказал о дружбе с Пугачевой

Художник Никас Сафронов в беседе с "Телепрограммой" признался, что в настоящее время не поддерживает общения с советской певицей Аллой Пугачевой. Однако у него остались только приятные воспоминания об их дружбе.
Сафронов отметил, что Пугачева всегда была гибкой, умной и сообразительной. Также он указал на ее умение рассказывать истории и поддерживать хозяйство. Таким образом, художник считает Примадонну уникальным человеком.
После ее переезда в Израиль на фоне начавшейся СВО бывшие друзья перестали поддерживать связь.
"Сегодня мы не общаемся, она как-то закрылась от всех. Когда-то она приходила ко мне в гости на дни рождения, на Новый год, я бывал у нее в поселке Грязь", — поделился воспоминаниями портретист.
В заключение Сафронов заявил, что у Пугачевой есть стержень, но ее нельзя назвать коварной.
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