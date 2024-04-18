Известный продюсер раскрыл, кто больше всего зарабатывает на российской эстраде

Продюсер Бабичев назвал Шамана и Киркорова самыми высокооплачиваемыми артистами

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер и критик Евгений Бабичев рассказал журналистам NEWS.RU, что такие музыканты, как Филипп Киркоров, Шаман (Ярослав Дронов), Полина Гагарина и Анна Asti (Анна Дзюба) зарабатывают больше всех на российской эстраде.

Фото: youtube.com by канал ДЖАРАХОВ is licensed under public domain

Также он указал на то, что на заработки Филиппа Киркорова и Анны Asti не повлиял даже скандал с "голой" вечеринкой.

"Чем выше статус артиста, тем больше у него гонорары, это ни для кого не секрет. Из сольных артистов сейчас в топе Полина Гагарина, Шаман, Филипп Киркоров и Анна Асти", — пояснил критик.

Бабичев предположил, что названные звезды получают от 6 до 8 млн за мероприятие. При этом Анна Asti может дать сразу несколько концертов за один день.

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