"Изменял у нее на глазах": Муцениеце бросила бизнесмена-миллиардера Перельмана

Агата Муцениеце рассталась с богатым возлюбленным из-за измен

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Агата Муцениеце разорвала отношения с 39-летним миллионером Владимиром Перельманом после того, как он изменил ей с одной из подруг. Об этом пишет "КП".

Фото: youtube.com by канал Сама Меньшова is licensed under public domain

Близкие друзья актрисы признались, что у кинозвезды в декабре прошлого года начался роман с ресторатором Перельманом, который является главой холдинга Perelman People.

Однако их отношения продлились недолго, так как уже в конце января во время отпуска в Таиланде мужчина закрутил роман с одной из прилетевших на остров подруг Муцениеце.

"Изменил Агате у нее на глазах! Причем ничто, как говорится, не предвещало. Все изменилось, когда на остров прилетели подруги Агаты", — раскрыли детали близкие знаменитости.

Агата Муцениеце воспитывает двоих детей от актера Павла Прилучного — сына Тимофея и дочь Мию.

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