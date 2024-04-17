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Поклонники помогли восстановить баннер в Оренбургской области в память о Юрие Шатунове

В Оренбургской области установили новый баннер в память о Шатунове

Шоу-бизнес

Баннер, посвященный памяти солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова, вновь установили в поселке Акбулак. Об этом сообщает издание 56orb.ru.

В Оренбургской области установили новый баннер в память о Шатунове
Фото: youtube.com by канал Юрий Шатунов is licensed under public domain

Прошлой осенью стенд, установленный на средства поклонников, снес ветер. Однако фанаты скончавшейся звезды не опустили руки и вновь своими силами изготовили новый баннер, на котором видна надпись: "Я не в тренде — я в истории".

В сообществе "В честь памяти Сергея Кузнецова и Юрия Шатунова" отмечается, что баннер, сделанный "золотыми руками", установлен в поселке Акбулак.

"Хотим лично выразить огромную благодарность автору за то, что она делает, вкладывая свою душу и любовь", — написано в группе.

Ранее Максим Фадеев анонсировал возвращение проекта Глюк'оZа.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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