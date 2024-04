Поклонники помогли восстановить баннер в Оренбургской области в память о Юрие Шатунове

Баннер, посвященный памяти солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова, вновь установили в поселке Акбулак. Об этом сообщает издание 56orb.ru.

Фото: youtube.com by канал Юрий Шатунов is licensed under public domain