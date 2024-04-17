Ксения Бородина назвала страны, в которые бы не поехала ни за какие коврижки

Ксения Бородина рассказала, какие страны её совсем не привлекают.
Звезда "Дома-2" ответила на вопросы подписчика о том, в какие страны она бы не поехала ни за что.
Ксения охотно перечислила неприятные ей государства.
"Меня никогда не привлекал Израиль, мне кажется мне там не понравится. Не хочу больше в Египет, особенно после ситуации в акулами. Германия совсем не понравилась, не мое место энергетически. Не хочу больше в Юар одного раза достаточно, не нравятся Сейшелы, тоже туда нет желания возвращаться," — рассказала о своих географических предпочтениях Бородина.
Ранее Ксения Бородина посетила Турцию, где встретилась со своими кумирами из турецких сериалов. Она побывала также в столице Италии Риме.
Певица Наталья Подольская поделилась фотографиями с праздника, посвящённого дню рождения Владимира Преснякова.