Ксения Бородина назвала страны, в которые бы не поехала ни за какие коврижки

Ксения Бородина перечислила свои нелюбимые страны

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Бородина рассказала, какие страны её совсем не привлекают.

Фото: https://vk.com/vkborodylia by ВК-аккаунт Ксении Бородиной is licensed under public domain

Звезда "Дома-2" ответила на вопросы подписчика о том, в какие страны она бы не поехала ни за что.

Ксения охотно перечислила неприятные ей государства.

"Меня никогда не привлекал Израиль, мне кажется мне там не понравится. Не хочу больше в Египет, особенно после ситуации в акулами. Германия совсем не понравилась, не мое место энергетически. Не хочу больше в Юар одного раза достаточно, не нравятся Сейшелы, тоже туда нет желания возвращаться," — рассказала о своих географических предпочтениях Бородина.

Ранее Ксения Бородина посетила Турцию, где встретилась со своими кумирами из турецких сериалов. Она побывала также в столице Италии Риме.